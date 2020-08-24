Пожилые россияне получат до конца лета новую выплату

Москва, 24 августа. До конца текущего лета отдельные категории россиян смогут получить дополнительную денежную выплату. Она полагается пожилым родителям, чьи совершеннолетние дети учатся на дневном отделении и находятся на иждивении.

Размер выплаты составит 1 895 рублей. При этом пособие можно получить максимум на трех студентов-иждивенцев. В этом месяце из-за пандемии коронавирусной инфекции родители-пенсионеры будут освобождены от предоставления справки об очном обучении ребенка. Предписанная выплата будет переведена в автоматическом беззаявительном режиме.

Кроме того, повышенный фиксированный размер страховой пенсии пожилые россияне смогут также могут получать за студентов, которые находятся в академическом отпуске.

Напомним, до 24 августа на счет ряда граждан страны должны быть перечислены деньги. В частности, речь идет о пенсионерах, получающих выплату по старости на банковские счета.

При подобном способе получения пенсий деньги сначала перечисляются ПФР в банки, а после кредитные организации переводят их на счета клиентов. При этом зачисления происходят в разные дни, в зависимости от графика, установленного в отдельно взятом регионе.