Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступил в силу

Москва, 24 августа. С понедельника в России вступает в силу закон об индивидуализации тарифов на страхование ОСАГО. Изменения позволяют страховым компаниям брать во внимание личностные характеристики водителей при расчете стоимости.

Таким образом страховщики смогут оценивать качество вождения и соблюдения водителем правил дорожного движения. На стоимость ОСАГО повлияет наличие или отсутствие грубых нарушений ПДД, правил эксплуатации авто, факты управления авто в нетрезвом виде и иные обстоятельства, которые смогут определять сами страховые компании.

Закон также запрещает при расчете тарифа брать во внимание национальную, языковую, религиозную или расовую принадлежность автовладельца. При этом контроль за расчетом страховых взносов будет осуществлять Банк России.

Вместе с тем изменяются и рамки коридора базовых ставок. Теперь стоимость ОСАГО для физлиц будет варьироваться от 2 471 до 5 436 рублей. Это должно позволить страховщикам оказывать услуги по более низкому тарифу для аккуратных и законопослушных водителей.

Напомним, в настоящее время в Госдуме РФ находится законопроект, согласно которому злостных нарушителей, совершивших хулиганство с использованием автомобиля, предлагают лишать водительских прав. Сейчас ответственность за повторное мелкое хулиганство наступает только за действия в Сети. Депутаты же предлагают «усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство».