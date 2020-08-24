Как будут работать школы с 1 сентября

Москва, 24 августа. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, начало учебного года в России запланировано на 1 сентября. Однако процесс обучения в столичных школах будет организован по-новому. Об этом рассказали учителя из Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам педагогов, новый режим работы образовательных учреждений предполагает смену расписания. Теперь уроки в различных классах будут начинаться в разное время, с 08.15 до 10.20. Таким образом руководители школ надеются избежать введения вторых и третьих смен. В результате, позже всех домой будут приходить школьники из 6 и 8 классов. Как правило, они добираются до дома самостоятельно, однако уроков у них меньше, чем у старшеклассников.

«Родителям, у которых в семье несколько детей из разных классов, такое расписание, конечно, создаст большие неудобства. Кто-то возит детей в школу, у кого-то старшие ведут на учебу младших, теперь весь этот отлаженный процесс усложнится», — приводит слова учительницы из Санкт-Петербурга издание «Московский комсомолец».

Аналогичное расписание планируют составить и московские школы. Кроме того, изменится режим работы столовой. На обед в помещение будут запускать по три или четыре класса. При этом на прием пищи будет отведено всего 10 минут. Учителя надеются, что ученикам будет разрешено обедать в классе.

Также было отмечено, что в случае недомогания ребенка будут отпускать домой исключительно с родителями. Или же в школу будет вызвана бригада скорой помощи. До приезда медиков учащегося изолируют. При обнаружении COVID-19 весь класс отправляют на двухнедельный карантин с дистанционным обучением. При этом рекомендуется вовсе запретить пропуск занятий без справки врача.

Напомним, в этом году школьники в полную силу опробовали дистанционное обучение. Многие из них поняли, что видеосвязь не заменит живого общения с одноклассниками, поэтому школьники уже во всю начали подготовку к занятиям. Федеральное агентство новостей рассказало, как в этом году будет проходить всем знакомая праздничная линейка.