В России может быть назначена третья выплата для детей от 3 до 16 лет

Москва, 24 августа. Единовременная выплата размером 10 тысяч рублей может быть в третий раз назначена для семей, воспитывающих детей возрастом от 3 до 16 лет. Ранее подобная финансовая помощь уже выдавалась в июне и июле.

По словам члена комитета Госдумы по социальной политике Олега Шеина, вероятность одобрения инициативы высокая, несмотря на то, что этот вопрос еще не решен. При этом на данный момент другой информации от официальных источников о назначении третьих выплат не поступало. На это обращает внимание издание «Брянские новости».

Напомним, выплаты на детей до 16 лет были введены по указу главы государства Владимира Путина в период действия ограничительных мер, действующих в РФ из-за пандемии коронавируса. Так, в июне выплаты по 10 тысяч рублей получили семьи на каждого ребенка от 3 до 16 лет, а в июле деньги были выплачены повторно на всех детей до 16 лет. Позже россияне начали подписывать петицию с просьбой продлить выплаты на август.

При этом депутат Госдумы Василий Власов заявлял, что парламентарии в целом поддерживают петицию россиян о продлении выплат. По его мнению, продление выплаты на август станет безболезненным для российского бюджета.