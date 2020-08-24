В ГД РФ предложили ежегодно выплачивать родителям школьников 10 тыс. рублей

Москва, 24 августа. На отзыв в правительство поступил законопроект с предложением назначить родителям российских школьников ежегодную выплату размером в 10 тысяч рублей. Предполагается, что данные средства будут выделяться для поддержки семей при сборе ребенка в школу. Об инициативе в своем Telegram-канале рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно опубликованным документам, авторами законопроекта также стали депутаты от ЛДПР в Госдуме и сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.

В пояснительной записке отмечается, что в среднем на сборы ребенка в школу может уйти до 20 тысяч рублей. Также обращается внимание, что в 2020 году финансовое благосостояние россиян ухудшилось из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 000 рублей на каждого ребенка», — говорится в законопроекте.

Отмечается, что законопроект будет распространяться исключительно на детей, являющихся гражданами РФ. Кроме того, предложено ежегодно индексировать данные выплаты. Финансировать денежную поддержку предложено из федерального бюджета. На данный момент документ ожидает отзыва правительства РФ. После этого законопроект сможет рассмотреть Госдума.