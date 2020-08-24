«Бавария» одержала победу в Лиге чемпионов

Лиссабон, 24 августа. Немецкий футбольный клуб «Бавария» обыграл французов из «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 1:0.

Игра состоялась в столице Португалии Лиссабоне. На 59-й минуте игры мяч в ворота французской сборной был забит полузащитником клуба «Бавария» и сборной Франции Кингсли Команом. Данная победа «Баварии» стала для футбольного клуба шестой за всю историю. На данный момент ФК делит третью позицию по числу титулов с «Ливерпулем». Их обгоняют «Реал» и «Милан».

Напомним, ранее аргентинский футболист Лионель Месси решил покинуть «Барселону» после того, как клуб вылетел из четвертьфинала Лиги чемпионов. Дело в том, что мюнхенская «Бавария» с разгромным счетом выиграла матч против «Барселоны». Встреча завершилась со счетом 8:2, что позволило немецкому клубу выйти в полуфинал Лиги чемпионов.