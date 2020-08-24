Лукашенко сравнил протестующих с крысами

Минск, 24 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, осмотрел с вертолета проспект Победителей, где ранее прошла многотысячная акция протеста, заявив, что ее участники «как крысы разбежались».

Как видно на видео, опубликованном телеканалом «360», Лукашенко летит в вертолете. Смотря в окно, он берет трубку, командуя пилоту: «Ближе, ближе к проспекту… Не вижу проспекта… Левее, левее». Речь в этот момент идет о проспекте Победителей. По этой дороге ранее к центру двигались участники акций протеста.

«Как крысы разбежались», — комментирует Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт сообщила, что «так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания». Речь идет о Дворце независимости — резиденции президента. По ее словам, «смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении».

После этого Лукашенко в вертолете пролетел над городом, а после направился к силовикам, охранявшим его резиденцию, чтобы поблагодарить их за службу. Лукашенко сопровождал его 15-летний сын Николай. На нем был бронежилет, а в руках — автомат. Сам президент также ходил в этот день с автоматом.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов. Это были его шестые выборы. После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор, передавал RT.