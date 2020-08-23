Бабичев: Легкоступова могла много чего сделать для российской эстрады

Москва, 23 августа. Валентина Легкоступова до самой смерти была в потрясающей вокальной форме, она могла еще много чего сделать для российской эстрады. Об этом музыкальный критик Евгений Бабичев заявил в интервью Nation News.

«Мне кажется, что она много чего могла сделать для российской эстрады, потому что была в потрясающей вокальной форме, но эта трагическая ситуация, к сожалению, не позволила ей ничего сделать. Мне, конечно, очень жаль, что ее жизнь так резко оборвалась», — отметил критик.

Легкоступову будут помнить, как исполнительницу хита «Ягода-Малина», однако, как подчеркивает Бабичев, ее талант был гораздо более многогранен. Он напомнил, что певица «была хороша в исполнении зарубежных шлягеров и народных песен». В ее репертуаре была и лирика, «и какие-то полюбившиеся мотивы для аудитории».

Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни 14 августа в московской больнице, куда была доставлена за неделю до этого с травмой головы и многочисленными синяками и ушибами. Последние несколько дней она провела в коме, из которой так и не вышла.

Многие близкие и друзья артистки винят в ее преждевременной смерти ее супруга Юрия Фирсова. Ранее сообщалось, что на похоронах он упал на гроб с телом певицы с извинениями. Но вскоре быстро удалился с церемонии, чтобы избежать скандала.