Родин показал архивный снимок спора Матецкого и Вайкуле

Москва, 23 августа. Знаменитый фотограф Роман Родин, долгие годы снимающий жизнь российских звезд шоу-бизнеса, опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый архивный снимок. На нем изображена молодая певица Лайма Вайкуле и композитор Владимир Матецкий.

Снимок появился на странице Родина в воскресенье. В комментарии под фотографией он отметил, что данному кадру уже более двадцати лет. В момент съемки композитор и певица о чем-то спорили.

«Продолжу публикацию ретрокадров. На моем снимке Владимир Матецкий что-то доказывает Лайме Вайкуле. Кадр снят в конце 90-х», — написал Роман Родин.

Стоит отметить, что это не первый редкий архивный снимок, опубликованный Родиным. Ранее в его аккаунте появилась другая фотография из 90-х. На ней во время одной из репетиций запечатлен уставший Филипп Киркоров и композитор Игорь Крутой.

Напомним, до этого поклонники певицы Софии Ротару опубликовали в фанатском Instagram-аккаунте трогательный архивный кадр, снятый почти полвека назад. Согласно подписи, снимок Ротару и ВИА «Червона рута» был сделан в 1973 году. В кадре артистка предстала в вышиванке, с распущенными темными волосами. Несмотря на прошедшие годы и связанные с ними внешние изменения, певицу оказалось легко узнать на архивном снимке.