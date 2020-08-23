Mercedes-Benz выплатил россиянину 742 тысячи евро из-за неисправного Maybach

Москва, 23 августа. Арбитражный суд Москвы постановил «Мерседес-Бенц РУС» выплатить россиянину почти 750 тысяч евро из-за ряда неисправностей в новом люксовом лимузине Maybach 62S. Поломки стали проявляться буквально сразу же после приобретения авто, однако обращения к дилеру результатов не давали.

Судебное разбирательство началось в 2012 году, длилось более 6 лет, однако известно о нем стало только сегодня. Дорогостоящий Maybach был приобретен россиянином в лизинг. В первые же месяцы неисправности обнаружились в климат-контроле и пневмоподвеске машины. Кроме того, при скорости 40 км/ч боковые зеркала лимузина складывались в обратном направлении.

Когда владелец обратился к специалистам, которым «Мерседес-Бенц РУС» доверял обслуживание автомобилей, исправности не диагностировали. Замененные зеркала также вскоре вышли из строя. Водитель потребовал заменить авто, однако ему было отказано. Тогда россиянин направился в суд, сообщает издание Motor1.

В результате, многочисленные осмотры автомобиля специалистами подтвердили заводское происхождение брака. Однако заменить авто оказалось невозможно, поскольку данная модель к моменту вынесения судебного решения была снята с производства. Тогда немецкая компания выплатила 742 334 евро (65 миллионов 128 тысяч рублей по действующему курсу) и 200 тысяч рублей судебных издержек.