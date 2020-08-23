Депутаты и сенаторы выступили за продление выплат по 10 тыс. рублей от ПФР

Москва, 23 августа. Новую единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей от ПФР для семей с детьми до 16 лет могут выдать россиянам, однако подход должен быть дифференцированным. Об этом заявили эксперты «Московскому комсомольцу».

Выплаты на детей до 16 лет были введены указом президента РФ Владимира Путина. В июне и июле семьи получили 10 тыс. рублей единовременно на каждого ребенка. При этом общественность просила власть произвести еще одну такую выплату в августе, в преддверии 1 сентября. Соответствующая петиция на сайте Change.org набрала более 265 тыс. подписей.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников подчеркнул, что «разовая помощь в настоящее время необходима». По его мнению, «выплаты можно провести достаточно оперативно», если задействовать средства из Фонда национального благосостояния.

Его оптимизм не разделяет Валерий Рязанский, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике. Он напомнил, что «коронавирусные» выплаты стоили федеральному бюджету 580 млрд рублей, а в текущем бюджете такие средства не были предусмотрены.

«Конечно, если президентом будет принято оперативное решение, то по этому же алгоритму третья волна выплат состоится. Еще раз повторю, что для этого должно быть принято политическое решение на самом высоком уровне. Стоимость такого решения — сотни миллиардов рублей», — сообщил сенатор.

Он выразил мнение, что третьей волны «детских» выплат все же не будет, «скорее всего, региональные власти будут оказывать помощь наиболее нуждающимся семьям при подготовке ребят к школе».

Оксана Дмитриева, депутат Заксобрания Петербурга, выразила мнение, что в случае решения о продлении выплат, они должны быть дифференцированными.

«Деньги следует выделять не всем подряд, а только тем семьям, в которых родители попали в трудную жизненную ситуацию. <...> Такая выплата целесообразна», — заявила она, уточнив, что до 1 сентября сделать такие выплаты «вполне реально».

Ранее стало известно, что правительство РФ сократило перечень документов, требуемых для получения финансовой помощи малоимущими семьями с детьми в возрасте от трех до семи лет, передавал RT. С 1 ноября для назначения этих выплат не потребуется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах.