За сутки в Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

Москва, 23 августа. Еще 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 4741.

По данным на 23 августа, в России за сутки было выявлено 4852 новых случая заражения COVID-19 в 83 регионах, в том числе выявлено 1147 (23,6%) случая без клинических проявлений, передавал RT. За все время пандемии в стране зарегистрировано 956 749 случаев заболевания.

Отметим, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа объявил президент РФ Владимир Путин.