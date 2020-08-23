Представитель Лукашенко сообщила о попытке «штурма» резиденции

Минск, 23 августа. Митингующие в Минске пытались пойти на «штурм» Дворца независимости, но смелости им хватило ненадолго. Об этом заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.

«Так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания», — сообщила Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ.

По ее словам, «смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении».

После этого Лукашенко в вертолете пролетел над городом, а после направился к силовикам, охранявшим его резиденцию, чтобы поблагодарить их за службу.

«Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и Telegram-каналы. И дети его также были с ним. На кадрах можно увидеть его младшего сына», — добавила она.

На опубликованных ранее кадрах можно было видеть 15-летнего Николая Лукашенко, который прилетел на вертолете в резиденцию вместе с отцом. На нем был бронежилет, в руках Николай держал автомат. Сам президент также ходил в этот день с автоматом в руках.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК республики, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор, передавал RT.