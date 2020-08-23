Немецкие медики не обсуждали необходимость транспортировки Навального в ФРГ

Омск, 23 августа. Медики, прибывшие из Германии в Омск для перевозки блогера Алексея Навального, признали больного транспортабельным. Однако специалисты абсолютно не обсуждали вопросы необходимости и экстренности транспортировки. Об этом рассказал заместитель главного врача БСМП №1 Анатолий Калиниченко.

Как пояснил представитель руководства больницы, к ним обратилась жена больного с информацией о том, что в город прибыл самолет транспортной авиации для перевоза пациента в Германию. При этом отечественные медики не ставили такой задачи и были готовы заниматься лечением в дальнейшем.

По просьбе родственников омские врачи пошли на встречу, обсудив с прибывшими медиками состояние больного.

«Мы высказали свое мнение о его состоянии, о его динамике. О том, что в настоящее время мы считаем транспортировку преждевременной, поскольку врачи только добились какой-то стабилизации. Еще раз напомню, что немецкая сторона признала больного транспортабельным, они были готовы везти, однако они абсолютно не обсуждали вопросы необходимости этой транспортировки, а тем более ее экстренность и так далее», — сказал в интервью изданию Life Калиниченко.

Напомним, ранее замглавврача Калиниченко рассказал, что вопрос с транспортировкой Навального в ФРГ затягивался из-за врачей и пилотов, прибывших из ФРГ. Все необходимые процедуры для отправки пациента были улажены к вечеру. Позже иностранные специалисты подтвердили готовность транспортировать больного, однако уточнили, что вылет возможен лишь утром.

Блогеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске для экстренной госпитализации Навального. В немецкую клинику его транспортировали 22 августа. При этом стоит отметить, что ряд экспертов сходится во мнении, что отправка Навального в заграничную клинику могла быть операцией западных спецслужб по осуществлению бегства блогера.