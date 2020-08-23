Гузеева нелестно отозвалась о своем муже

Москва, 23 августа. Известная российская телеведущая Лариса Гузеева на съемках новой передачи «На дачу!» достаточно нелестно отозвалась о своем муже, рестораторе Игоре Бухарове.

Известная в качестве ведущей передачи «Давай поженимся!» Гузеева на данный момент участвует в новом проекте, сильно отличающемся по формату. Телезвезда приезжает к какой-либо семье и помогает налаживать быт: рассказывает о способах проведения совместного досуга, показывает интересные блюда и общается с хозяевами дома. Знаменитость делится и рассказами о своей семье, а недавно в ходе беседы упомянула мужа.

Перед визитом к семье Лаврухиных Гузеева заехала на рынок за покупками. Во время беседы с одним из продавцов знаменитость услышала нелестный комментарий в свой адрес — труженик торговли намекнул, что звезда имеет лишние килограммы.

«Это вы со зла? Вас как зовут? Игорь? Как моего мужа — он такой же у меня ехидный», — прокомментировала замечание Гузеева.

Стоит сказать, что продавцу удалось загладить свою вину перед телеведущей. Собеседник сыграл для знаменитости на баяне и подарил ей пакет с чечевицей, чем вернул ее расположение. Закончив с покупками продуктов, Лариса Гузеева поехала в гости к очередной семье.

Можно уверенно сказать, что даже самыми грубыми замечаниями телеведущую пронять не получится. Гузеева ничуть не стесняется себя и, зачастую, общается на запретные для многих темы. Как сообщалось ранее, телеведущая даже объясняла мужчинам, как нужно вести себя в постели.