Семьи получили возможность использовать маткапитал без согласования с ПФР

Москва, 23 августа. Средства материнского капитала можно использовать без получения разрешения в Пенсионном фонде, если деньги пойдут на покупку или строительство жилья, включая уплату первоначального взноса по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба саратовского отделения ПФР.

«Подать заявление об оплате материнским капиталом кредита на покупку или строительство жилья, включая уплату первоначального взноса по кредиту, теперь можно сразу в банке. То есть вместо двух обращений — в клиентскую службу ПФР (или МФЦ) и в банк, семьям достаточно обратиться только в кредитную организацию», — сообщили в Пенсионном фонде.

Однако здесь есть важное условие: у банка должен быть заключен договор с региональным отделением ПФР.

Нововведение позволило упростить процедуру и сэкономить время молодым родителям. Банк, после рассмотрения документов, сообщает в ПФР, что кредит предварительно одобрен, и передает заявление семьи на распоряжение средствами маткапитала.

В минувшую пятницу RT сообщал, что после снятия карантинных мер спрос на недвижимость в России увеличился более чем на треть. По данным экспертов, рекордный интерес к покупкам квартир был зафиксирован среди жителей Москвы и Петербурга. Такое положение дел аналитики связывают с запуском программы льготного кредитования под 6,5% и возможностью семей потратить материнский капитал на приобретение собственной квартиры.