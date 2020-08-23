Названа категория граждан, которые получат выплату до 24 августа

Москва, 23 августа. До предстоящего понедельника на счет ряда граждан страны должны быть перечислены деньги. В частности, речь идет о пенсионерах, получающих выплату по старости на банковские счета. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.

При подобном способе получения пенсий деньги сначала перечисляются ПФР в банки, а после кредитные организации переводят их на счета клиентов. При этом зачисления происходят в разные дни, в зависимости от графика, установленного в отдельно взятом регионе.

Так, например, в Новгородской области первый этап выплат проходит с 16-го по 18-е число текущего месяца, а второй с 21-го по 23-е. Пенсионеры, получающие выплаты наличными через «Почту России», могут ожидать доставки денег до 24 августа, сообщает Primpress.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что некоторые категории российских пенсионеров могут претендовать на новые выплаты до десяти тысяч рублей. На данный момент над соответствующим документом работает Пенсионный фонд России. Также до конца лета должен решиться вопрос о назначении третьей выплаты в десять тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.