Российские учителя просят выплату за дополнительные расходы на дистанционке

Москва, 23 августа. Российские учителя, работавшие во время пандемии коронавируса на дистанционке, обратились к федеральным властям с просьбой о разовой выплате. Соответствующее обращение размещено на сайте Российской общественной инициативы.

Автор публикации говорит о необходимости повышения ежемесячных выплат на 50% оклада в связи с возросшими тратами учителей. Дело в том, что педагоги, которым пришлось проводить школьникам уроки в онлайн-формате, вынуждены были подготовить свой «рабочий стол» для проведения занятий через Интернет. В частности, как пишет автор петиции, нужно было приобрести необходимые для работы через Сеть устройства, улучшить качество связи и Интернета. Более того, учителя в нерабочее время самостоятельно осваивали компетенции, необходимые для работы через Интернет.

В связи с этим, как считает создатель петиции, педагогам нужны дополнительные выплаты за работу в период самоизоляции.

«Разовая выплата сотрудникам бюджетных образовательных учреждений в размере одного месячного оклада, а также повышение ежемесячных выплат на 50% оклада в связи с возросшими тратами учителей и преподавателей, чей доход не превышает 200% регионального прожиточного минимума», — говорится в сообщении.

Ранее эксперты рассказали, стоит ли россиянам ждать новую выплату на детей в размере 10 тысяч рублей до начала учебного года. Они также прояснили, от чего будет зависеть решение о новых выплатах.