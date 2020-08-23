Пять человек под Воронежем свалились в выгребную яму и погибли

Воронеж, 23 августа. Пять человек, из которых двое — дети, погибли, провалившись в выгребную яму под Воронежем, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации Новоусманского района.

Инцидент произошел на территории совхоза Воронежский в Новоусманском районе Воронежской области.

В администрации подтвердили, что погибли пять человек, включая двоих детей. Сейчас выясняется, в выгребную или сливную яму провалились погибшие.

Региональное управления Следственного комитета РФ проводит по данному факту проверку.

«Известия» со ссылкой на источник уточняют, что инцидент произошел на территории частного дома. Все пострадавшие, в том числе двое детей, скончались до приезда скорой помощи.