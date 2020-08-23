Немецкая сторона затягивала время с транспортировкой Навального в ФРГ

Омск, 23 августа. Вопрос с транспортировкой в ФРГ Алексея Навального затягивался не по вине российских медиков. Оказалось, что по каким-то причинам медлили именно прибывшие из Германии врачи и пилоты.

Заместитель главврача омской больницы, куда изначально был госпитализирован блогер, Анатолий Калиниченко прямо сказал, что вылет лайнера с пациентом откладывался по вине немецкой стороны.

Он рассказал, что все необходимые процедуры для отправки пациента были улажены к 23.00 по омскому времени (20.00 по Москве). Калиниченко лично поехал обсудить с немецкими врачами транспортировку Навального. Иностранные специалисты подтвердили готовность транспортировать пациента. Однако уточнили, что вылет может быть только в 8.00 утра (05.00 по Москве).

Заместитель главного врача считает, что отсрочка с транспортировкой могла быть связана с пилотами, воздушным коридором. Иными словами, от врачей тут ничего не зависело. Калиниченко подчеркнул, что заявление немецких коллег прозвучало неожиданно. Он обратил внимание, что российские врачи смогли стабилизировать состояние Навального.

Калиниченко отметил, что предлагал рассмотреть варианты ускорения процесса вылета с привлечением профильных госорганов России. Однако было принято решение, что вылететь раньше самолет не сможет.

Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где блогер был госпитализирован. В немецкую клинику его транспортировали 22 августа. Ряд экспертов считает, что отправка Навального в заграничную клинику могла быть операцией западных спецслужб по осуществлению бегства блогера.