Оператор снизил скорость Интернета в Минске по требованию властей

Минск, 23 августа. Оператор связи в Белоруссии А1 временно снизил скорость работы мобильного и стационарного Интернета в Минске. Данные меры были предприняты по требованию госорганов для обеспечения нацбезопасности. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба оператора.

«По требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных», — отмечается в сообщении.

В документе также обращают внимание, что по состоянию на 20.42 предоставление услуги связи было восстановлено в полном объеме.

Напомним, сегодня в столице Белоруссии вновь проходят несогласованные акции протеста. В этот раз люди собрались около резиденции президента страны Александра Лукашенко. Ранее глава государства вышел за ограждение и поблагодарил силовиков, обеспечивающих охрану. Представители правоохранительных структур в ответ пообещали быть с президентом до конца.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК страны, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. После выборов в Белоруссии начались акции протеста. В последствии они переросли в массовые беспорядки. По мнению Лукашенко, сложившаяся ситуация в стране играет на руку Западу.