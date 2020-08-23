Микроавтобус упал с обрыва в Грузии, погибли 12 человек

Тбилиси, 23 августа. В Грузии микроавтобус упал со склона высотой около 80 метров. Жертвами автокатастрофы стали 12 человек, сообщает пресс-служба МВД страны.

Инцидент произошел на дороге Шатили возле села Бисо в муниципалитете Душети: микроавтобус упал на каменистый склон с высоты около 80 метров.

На место ЧП были направлены спасатели, пожарные, бригады патрульной и криминальной полиции, несколько карет скорой помощи.

По предварительным данным, в микроавтобусе погибли 12 человек, еще трое получили серьезные травмы. Пострадавших спасатели уже эвакуировали в безопасную зону, откуда их срочно доставят в больницу. Поиски и спасение других людей в транспорте продолжаются.

«Спасательные работы проводятся с соблюдением всех норм безопасности. Спасательные бригады продолжают спасательную операцию в непрерывном режиме, несмотря на сложный рельеф местности и метеорологические условия», — подчеркнули в МВД Грузии.

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