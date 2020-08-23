Трогательное фото Топалова с сыном потрясло поклонников

Москва, 23 августа. Популярный российский певец Влад Топалов опубликовал в своем профиле в Instagram трогательное фото с маленьким сыном. Поклонники исполнителя пришли в восторг от кадра, пронизанного теплотой и отцовской любовью.

На снимке на фоне лазурного моря 34-летний Топалов держит на руках голого сына. Артист, смотря на ребенка, светится от счастья.

Семейное фото потрясло поклонников звезды, и интернет-пользователи не скупились на лайки и комментарии. Большее внимание привлекло фолловеров пятая точка малыша, и, конечно, пользователи поддались чувствам, оставив восхищенные отзывы.

«Маленькая, сладкая, целюлитная популечка. Хочу такую же любовь и себе на ручки!» — написала nina_shuka.

«Можно спать спокойно — даже у малышей есть целлюлит! Прекрасный малыш!» — восхитилась снимком iren_pinkfloyd.

«Какая очаровательная целюпопочка, сладкая!» — добавила tatyanaisaenko_design.

«Ой, толстопопик!» — восторженно написала komarova_olga1.

«Какая аппетитная попочка», — подчеркнула olenika_dimova.

Влад Топалов впервые стал отцом в декабре 2018 года. Артист состоит в браке с телеведущей, звездой программы «Орел и решка» Региной Тодоренко.