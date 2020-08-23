Яна Поплавская раскритиковала современных знаменитостей

Москва, 23 августа. Запомнившаяся отечественному зрителю по главной роли в фильме «Красная шапочка» Яна Поплавская опубликовала пост в Instagram, посвященный современным звездам. По мнению знаменитости, нынешние представители шоу-бизнеса серьезно отличаются от их предшественников.

В очередной публикации артистка вспомнила цитату британского актера Пирса Броснана, рассуждавшего о превратности славы. По словам Поплавской, современным представителям шоу-бизнеса далеко до представителей «старой школы», так как они не обладают подобным чувством юмора и адекватностью.

«Я счастлива что я росла в другое время, с другими звездами», – заметила телеведущая.

Действительно, после удачной роли в фильме про Красную шапочку, знаменитость осталась в данной сфере и посвятила себя съемкам на телевидении и работе в театре. Можно не сомневаться, что звезда советского кинематографа знает всю изнанку «той стороны экрана» и действительно может сравнить ветеранов сцены с их современными «наследниками», которых, по словам Поплавской, стало слишком много.

Знаменитость периодически комментирует различные события отечественного шоу-бизнеса, давая оценки громким скандалам. Ранее актриса сообщила, что ей стало «противно и погано» после новостей о том, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП.