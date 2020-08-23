Нейрохирург объяснил глухоту Корчевникова возможным рецидивом

Москва, 23 августа. Телеведущий Борис Корчевников, как ранее сообщали многие российские издания, начал терять слух. Нейрохирург и кандидат медицинских наук Александр Тома объяснил, с чем может быть связан недуг знаменитости.

Пять лет назад Корчевников перенес тяжелую операцию — из его головы была удалена доброкачественная опухоль. Однако недавно выяснилось, что здоровье звезды далеко не идеально — у журналиста начались проблемы со слухом.

По словам Александра Томы, подобный инцидент может говорить об опасном рецидиве опухоли. Подобное возможно, если Корчевников страдал от менингиомы, опухоли из клеток паутинной мозговой оболочки.

Также нарушение слуха может быть вызвано спаечным процессом, затронувшим слуховой нерв. В подобных случаях возможность слышать теряется постепенно, на протяжении примерно двенадцати месяцев. Если проблема действительно в этом, тогда нерв нужно освобождать от затронувших его спаек. Если все дело в них, то для лечения могут применяться электростимуляционные методы, сообщает «Вечерняя Москва».

Поклонники телеведущего интересуются не только здоровьем Корчевникова, но и личной жизнью знаменитости. Ранее он развелся и на протяжении нескольких лет оставался в одиночестве, однако недавно был запечатлен на фотографии с девушкой.