Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика обратился к россиянам

Ярославль, 23 августа. Сергей Канатьев, потерявший при взрыве газа в доме в Ярославе сына и жену, обратился к россиянам. Он напомнил о важности соблюдения правил безопасности.

Мужчина рассказал, что сын всегда хотел быть похожим на него, любил ходить за грибами, мастерить поделки.

«Только потом начинаешь понимать, как ценны те моменты, которые мы могли бы провести вместе, но этого не сделали. Все «позже», «потом», но внезапно оказалось уже поздно», — приводит портал 76.ru слова мужчины.

Канатьев указал, что его работа связана с утилизацией бытовой техники, и он часто бывает дома у сограждан. Порой состояние газовых плит повергает его в шок. По словам жителя Ярославля, люди беспечно относятся к таким вопросам и не осознают, что это может лишить кого-то жизни.

«Просто хочется, чтобы хоть кто-то хоть на минуту призадумался о том, как пользоваться газом, и к чему это может привести», — сказал Канатьев.

Взрыв газа произошел в доме в Ярославле в пятницу вечером. В результате случившегося погибли две женщины и ребенок. В качестве основной версии ЧП Следственный комитет рассматривает утечку бытового газа в квартире.