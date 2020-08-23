Лукашенко вышел с автоматом за оцепление, чтобы поблагодарить силовиков

Минск, 23 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел за ограждение свой резиденции и поблагодарил силовиков, обеспечивающих охрану.

«Вы — красавцы», — заявил Лукашенко.

Силовики в ответ пообещали быть с президентом до конца.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске, рядом с которой проходят акции протеста. На записи, которая была опубликована в Telegram-канале «Пул Первого», Лукашенко выходит из вертолета с автоматом в руках. Также появились следующие кадры, на которых он в бронежилете и с автоматом в руках идет по территории своей резиденции.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК республики, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. Лукашенко считает, что сложившаяся ситуация в стране играет на руку Западу.