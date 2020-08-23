Снег выпал в самом южном поселке России

Махачкала, 23 августа. В одной из самых южных точек России, дагестанском селе Куруш, выпали сугробы снега. При этом температура воздуха была плюсовой.

Как сообщает телеканал «360», один из очевидцев заснял необычное в это время года погодное явление на видео. Вся территория засыпана снегом в несколько сантиметров. Несмотря на снегопад, столбики термометров показывали 3-5 градусов тепла.

«Село Куруш, Докузпаринский район. Вот такой подарочек преподнес нам август», — говорит автор видео.

В администрации Докузпаринского района РИА Новости сообщили, что для этих мест это не уникальное погодное явление. Несколько дней подряд до этого шли дожди, потом резко упала температура воздуха. Ближе к осени, отметили в администрации, в горах часто выпадает снег.