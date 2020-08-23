МИД Литвы рассказал о помощи Тихановской в общении с зарубежными странами

Вильнюс, 23 августа. МИД Литвы помогает экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, находящейся в прибалтийской республике, в установлении контактов с европейскими властями. Об этом рассказал глава дипломатического ведомства Литвы Линас Линкявичюс.

У литовского дипломата поинтересовались, оказывает ли внешнеполитическое ведомство коммуникативную или консультативную помощь Тихановской для контакта с представителями европейских властей.

«Поскольку мы предоставили такое «убежище», скажем — это не политическое убежище, она гостит у нас в стране, такой у нее статус — конечно, <…> когда она проявляет это желание, мы помогаем связаться, поговорить по телефону или как-то встретиться по-другому», — ответил Линкявичюс в интервью телеканалу «Дождь».

По его словам, заинтересованность проявляют журналисты и главы МИД других стран в разговоре с белорусским политиком, но Тихановская сама решает, «когда, с кем и сколько она хочет разговаривать».

Литовский дипломат подчеркнул, что роль министерства — помочь тем, «кому угрожает опасность». Он добавил, что МИД «не замещает их деятельность».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что в протестных акциях заинтересованы силы извне. Ряд европейских стран оказывают давление на белорусское руководство и вмешиваются во внутренние дела республики. Сейм Литвы не признал результаты выборов в Белоруссии и легитимность Лукашенко.