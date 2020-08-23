Врач дал советы, как сберечь глаза при работе за компьютером

Москва, 23 августа. Усталость и дискомфорт в глазах, сухость, покраснение, боли в голове и шее свидетельствуют о развитии синдрома компьютерного зрения. Для того, чтобы снизить вредное влияние компьютерного монитора, достаточно обзавестись несколькими полезными привычками. Об этом рассказал врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

Одним из важнейших советов эксперта является плановый осмотр у специалиста. По словам врача, обследование у офтальмолога необходимо проходить ежегодно. Это позволит предотвратить или исправить проблемы со зрением.

Кроме того, во время работы за компьютером чрезвычайно важно выбрать подходящее освещение. Рекомендуется располагать экран так, чтобы окна были не позади или спереди вас, а сбоку.

«Когда вы используете компьютер, ваше окружающее освещение должно вдвое слабее, чем в большинстве офисов», — проводит слова Шиловой Пятый канал.

Рекомендуется также убрать из комнаты поверхности, отражающие лишний свет. При выборе экрана стоит отдать предпочтение устройствам с антибликовыми поверхностями и максимально большим разрешением. Также необходимо обратить внимание на настройки монитора, снизив его цветовую температуру.

Офтальмолог также советует чаще моргать во время работы за компьютером, устраивать 10-минутные перерывы и выполнять различные упражнения. Например, отводить взгляд от монитора как минимум раз в двадцать минут.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, профессор, офтальмохирург Игорь Азнаурян предупредил об опасности набирающих популярность у любителей видеоигр очков виртуальной реальности.