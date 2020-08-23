Порошина опубликовала архивные фото матери в честь ее дня рождения

Москва, 23 августа. Актриса Мария Порошина опубликовала архивные фотографии своей материи, которой 22 августа исполнилось бы 72 года.

Ее мать Наталия Красноярская была режиссером мимического ансамбля Большого театра.

Мария Порошина не стала писать длинный пост, вместо этого она приложила массу фотографий, где запечатлена ее мать. Актриса просто поблагодарила дорогого ей человека.

«Любовь моя, благодарю за все! С днем рождения!» — написала Порошина.

Поклонники также поздравили ее мать и почтили память.

Отметим, что мама актрисы сыграла косвенную роль в выборе дочерью профессии. Порошина рассказала, что мама часто оставляла ее с отчимом Дмитрием Назаровым. Этот человек внес большой вклад в ее воспитание в период переходного возраста.

По словам знаменитости, в подростковом возрасте она отличалась своенравным и максималистским характером.

Отчим часто разговаривал с ребенком. Порошина подчеркнула, что ощущала понимание и поддержку со стороны Назарова. Именно разговоры и психоэмоциональный тренинг в игровой форме оказали влияние на личность будущей актрисы. Она считает, что благодаря этому и выбрала этот профессиональный путь.