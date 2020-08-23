Антипов нашел подсказку в расследовании трагедии в Иране для дела MH17

Москва, 23 августа. Расследование авиакатастрофы украинского Boeing-737 под Тегераном дало подсказку в деле о крушении малайзийского самолета в Донбассе. Технический эксперт Юрий Антипов убежден, что самолет рейса MH17 никакая ракета не сбивала.

Бортовые самописцы украинского самолета, как сообщили в Иране, работали еще 19 секунд после взрыва первой ракеты. Как пояснил глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане, запись остановилась только тогда, когда обломки ракеты попали в самолет. А через 25 секунд после взрыва первой ракеты по воздушному судну ударила вторая.

Антипов обратил внимание на один нюанс, который дает подсказку в расследовании другой трагедии, произошедшей в 2014 году в Донбассе. Эксперт на своей странице в Facebook подробно рассказал, почему в иранском случае запись шла еще несколько секунд, а в самолете в Донбассе оборвалась мгновенно.

Несостыковка объясняется тем, что никто не сбивал малайзийский Boeing, уверен эксперт. В таком случае мог произойти внутренний взрыв, который привел к катастрофе, — эта теория, как считает Антипов, объясняет прекращение черными ящиками записи. Теория о причинах крушения малайзийского самолета оказалась разрушена.

«Как так получилось, что на рейсе МН17 все записи оборвались одномоментно и в один миг после ЧП? Думаю, ответ очевиден. В случае с МН17 не было никакой ракеты», — констатировал Антипов.

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» разбился в январе 2020 года практически сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту воздушного судна находились 176 человек, все они погибли.

В ВС Ирана заявили, что украинский лайнер был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с важным военным объектом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и был принят за вражеский. Официальные лица Ирана принесли свои соболезнования в связи с катастрофой и назвали этот инцидент «непростительной ошибкой».

Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года над Донецком. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

Министерство обороны России обнародовало секретные документы, в которых указано, что ракета, которой якобы сбили воздушное судно, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого в Россию ракета не возвращалась.