«Старейший мужчина в истории» из ЮАР умер в 116 лет

Москва, 23 августа. Фреди Блом из ЮАР, который в свои 116 лет неофициально считался «старейшим мужчиной в истории», ушел из жизни, передает издание The Guardian, ссылаясь на информацию, полученную от родственников долгожителя.

Он родился 8 мая 1904 года. Вся его семья погибла из-за пандемии испанского гриппа, когда Фреди был подростком. Всю жизнь он занимался фермерским хозяйством и строительством. Блом состоял в браке только с одной женщиной, у них появилось трое детей, а затем и пять внуков.

По словам родственников, за две недели до смерти Фреди Блом чувствовал себя хорошо и даже сам колол дрова. Но вдруг начал увядать и оказался в больнице, где скончался от естественных причин в течение нескольких дней.

В конце января прошлого года сообщалось, что самая пожилая россиянка Кока Истамбулова, которой в этом году исполнилось 130 лет, скончалась в Чечне. Об этом сообщил ее внук Иляс Абубакаров. Истамбулова не была зарегистрирована в Книге рекордов России, однако ее возраст официально подтвердили в Пенсионном фонде РФ.