Самойлова рассказала о печальном событии в семье

Москва, 23 августа. Модель Оксана Самойлова поделилась с поклонниками в Instagram грустным семейным событием. Речь идет о 6-летней дочери Леи.

Девочка вовсю готовилась к поступлению в нулевой класс. Она сама хотела учиться, а не ходить в детсад. Для дочери была куплена школьная форма. Однако пандемия внесла свои коррективы. Набор в школу был отменен. Девочка была очень расстроена этим фактом.

«Такую Лею мы могли бы видеть каждый день, но не увидим. В этом году — только на этой фотке. В самый последний момент мы узнали, что «нулевку» в нашей школе отменили. Как она расстроилась, вы бы знали», — поделилась модель.

Мама решила, что дочка до первого класса будет заниматься с репетиторами. Кроме того, она будет посещать секции гимнастики и боевого самбо.

Многие поклонники выразили восторг милым ребенком на фотографии. Одна из фолловеров посчитала, что мама отдает дочь на «неправильную» секцию. Девушка поделилась своим печальным примером.

«Зачем девочке боевое самбо? Это — мужская энергетика. Девочка с мужской энергией. Это ужасно. Имею опыт. Очень страдаю», — написала подписчица.

Некоторые считают, что спешить со школой не стоит. Пусть ребенок побудет еще в «беззаботном периоде».

Напомним, что недавно подписчики стали критиковать Самойлову за воссоединение с мужем Джиганом. Советы фоллловеров на тему, «как надо поступить», очень разозлили модель, сообщает «Подмосковье сегодня».