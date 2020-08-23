Киркоров в одних трусах назвал себя «султаном тус», показав подтянутый живот

Москва, 23 августа. Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров решил променять шумные вечеринки на отдых на диване со смартфоном в руке. Со своими поклонниками он поделился снимком, на котором предстал в одних плавках.

На странице в Instagram Киркоров опубликовал новый снимок. Артист запечатлен расслабленно лежащим на диване в светлой комнате. В руках у него смартфон, подключенный для подзарядки. На переднем плане запечатлен стол, заставленный различными тарелками с едой.

«Я — султан тус», — подписал фото Киркоров.

Сейчас артист отдыхает в Греции со своими детьми — дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином.

Поклонники отметили, что исполнитель значительно преобразился.

«Похудел, красавчик! И борода, наконец-то идеальной формы!» — пишет пользователь под ником swetarut_hairstylist.

Коллеги и друзья Киркорова также обратили внимание на подтянутое тело певца.

«Ты участвуешь в men’s physics?» — поинтересовался телеведущий Андрей Малахов.

«Огогого! Тело огонь», — добавила DJ Катя Гусева.

«King Of Diamonds» — написал блогер Дава Манукян, с которым Киркоров недавно выпустил совместный клип.

Несколькими днями ранее король отечественной эстрады сообщил своим поклонникам, что в Греции решил освоить флайборд. На опубликованных в соцсети кадрах видно, что Киркоров в желтом спасательном жилете и в плавках в цветочек летает на флайборде.

Он несколько раз падает в море, но снова пытается оседлать струю воды. Певец пожелал своим поклонникам провести выходные так же весело, как он.