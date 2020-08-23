Поклонники пришли в восторг от архивного фото молодой Ротару

Москва, 23 августа. Поклонники певицы Софии Ротару опубликовали трогательный архивный снимок, сделанный почти полвека назад.

В фанатском аккаунте в Instagram появилось фото молодой певицы. Согласно подписи, снимок Ротару и ВИА «Червона рута» был сделан в 1973 году. Артистка предстала в вышиванке, с распущенными темными волосами. Несмотря на прошедшие годы и связанные с ними внешние изменения, певицу легко узнать на архивном снимке.

Старый снимок с юной певицей произвел сильное впечатление на ее поклонников.

«Молодость, нежность, красота! Наша София!» — оставила комментарий пользователь под ником innaaleks9849.

«Чудесная, необыкновенная, сияющая!» — добавила zhannafemi2020.

«Слов нет, одни эмоции!» — восклицает dilfuza_dzhuraeva.

Неделей ранее звездный фотограф Роман Родин поделился с поклонниками «историческим» снимком из 90-х, на котором изображены молодые исполнители Валерий Леонтьев и Ротару. На снимке Ротару, облачившись во все черное, держит за руку модного Леонтьева с пышной шевелюрой на голове.

Поклонники российских звезд поблагодарили фотографа за архивные снимки и были в восторге от кадров.