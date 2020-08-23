«Уфа» может сняться с РПЛ из-за судейства

Уфа, 26 августа. Футбольный клуб «Уфа» рассмотрит возможность снятия с Тинькофф — Российской премьер-лиги из-за «убогого» судейства, заявил председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов.

«Уфа» проиграла «Ростову» с минимальным счетом на своем поле в воскресенье. На 39-й минуте встречи судья удалил за грубое нарушение правил форварда «Уфы» Вячеслава Кротова, а на 67-й минуте вынес предупреждение главному тренеру хозяев Вадиму Евсееву.

Играли весь второй тайм в меньшинстве, но боролись до конца. К сожалению, уступаем со счётом 0:1 #УфаРостов pic.twitter.com/q5offwqKEo — ФК УФА (@UfaFc) August 23, 2020

Мурзагулов подтвердил, что «Уфа» рассматривает возможность снятия с чемпионата РФ, если продолжится некачественное судейство. По его словам, клуб также будет требовать проверки главного арбитра игры на полиграфе.

«Футбольного матча не было, был матч каких-то странных людей, которые распределили очки. Мы такое с рук не спустим. Настолько убогого судейства я не видел со времен, когда руководил еще красногорским «Зорким» во втором дивизионе», — сказал представитель клуба в беседе с ТАСС.

Вместе с тем Мурзагулов подчеркнул, что команда играла хорошо, он доволен также приобретенными «Уфой» игроками.