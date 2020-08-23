Новый налог на недвижимость сделает банкротами десятки тысяч украинцев

Правительство Украины предупредило граждан об ужесточении ответственности за нарушение основных положений очередного закона «О недвижимости». Согласно официальной информации, с 1 сентября жители, не зарегистрировавшие свои квартиры, дома и хозяйственные постройки в едином государственном реестре, будут считаться «правонарушителями» и подвергнутся административному и уголовному преследованию. В связи с этим правозащитники, включая международных наблюдателей, бьют тревогу: абсолютное большинство украинцев не смогут заплатить за «лишние квадратные метры». Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Киевлянин Алексей П. клятвенно обещает «превратить в пепел» принадлежащие ему и его семье двухэтажный дом, два сарая, курятник и даже беседку, расположенные на берегу Днепра. А все из-за того, что на днях представители местной фискальной службы потребовали от него выплатить в пользу государства около 100 тысяч гривен (около 350 тысяч рублей) в качестве так называемого «налога за дополнительную собственность».

«У меня нет таких денег, поэтому я лучше сожгу все это, чем буду платить дань власти», — патетически заметил Алексей Алексеевич на заседании местного совета собственников жилья.

В тот момент мнение мужчины разделили более половины участников мероприятия.

«Люди обеспокоены и считают, что если они будут платить, то рано или поздно станут банкротами», — говорится в стенограмме заседания.

После того, как в местные СМИ попали стенограммы подобного характера из практически всех областей Украины, Киев попытался «сгладить острые углы».

«Украинцам нужно заплатить налог на недвижимость, площадь которой превышает 60 квадратных метров для городских квартир и 120 квадратных метров для частных владений», — говорится в специальном заявлении украинского кабинета министров.

При этом на Банковой утверждают, что нововведение позволит «научить граждан своевременно и грамотно платить за роскошное проживание».

«Во всем цивилизованном мире, включая Европейский союз и Соединенные Штаты Америки, владельцы элитного жилья стабильно выплачивают государству деньги за элитные апартаменты и виллы. Почему Украина должна в данном контексте быть исключением?» — вопросил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Ответ на этот вопрос дают юристы, и в первую очередь украинские.

«Ужесточение закона «О недвижимости» ударит отнюдь не по олигархам и другим крупным бизнесменам — обнищают десятки тысяч жителей сельской местности, где в жилой фонд зачастую вносятся хозяйственные постройки, — сказал в комментарии ФАН юрисконсульт Владимир Боровой. — Уже через несколько дней за каждый «лишний» метр жилья собственник на Украине заплатит не менее 70 гривен. Учитывая размеры пока еще находящихся на плаву региональных хозяйств, в среднем эта сумма составит примерно 25 тысяч гривен. На данном этапе выкроить указанную сумму не в состоянии до 90% украинских крестьян».

И не только крестьян.

«Я являюсь владелицей пятикомнатной квартиры в центре Киева, ее общая площадь превышает 200 «квадратов». Мне пришло предписание заплатить «пошлину», которая обойдется мне и моему безработному сыну в кругленькую сумму, — пожаловалась в доверительной беседе с корреспондентом ФАН киевская пенсионерка, бывшая учительница украинского языка и литературы в одном из столичных вузов Мария Корнух (имя изменено). — Неужели власть не боится «социального» «майдана», который, в отличие от прошлых стихийных выступлений, вполне может стать приговором для Украины в целом?»

По всей видимости, не боится. Как было отмечено в правительственном заявлении, по истечении сроков оплаты «жилищного налога» с должников будет взиматься пеня в размере 120% от предъявленной ставки по выплате.