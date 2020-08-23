Польша будет вынуждена пойти на новые переговоры с «Газпромом»

Москва, 23 августа. Российский эксперт Борис Марцинкевич прокомментировал будущее «газовых» отношений Москвы и Варшавы. По мнению специалиста, у руководства Польши точно не выйдет отказаться от российского газа.

Согласно информации польской газотранспортной компании, в ближайшем будущем объемы потребляемого Польшей газа будут только расти. Уже в 2023 году страна будет потреблять порядка 23 миллиардов кубометров энергоносителя в год, и Варшаве придется приобретать огромное количество топлива. Дело в том, что поляки добывают порядка 4-5 миллиардов кубометров в год самостоятельно, а через терминал в Свиноуйсьце в год могут поступать еще пять миллиардов. По строящемуся газопроводу Baltic Pipe в страну будет поступать также порядка пяти миллиардов кубометров.

Варшаве вновь придется пойти на переговоры с «Газпромом». Однако даже если этого не произойдет, Россия все равно не останется без выручки. Дело в том, что новый газопровод Baltic Pipe будет лишь распределять газ по территории Европы, а внутриевропейские объемы добычи при этом останутся прежними. Если Норвежская компания Equinor весь газ отдаст Варшаве, то ей все равно придется покупать его у Москвы. Без России в этом вопросе никак не обойтись.

«Для России не меняется ничего, кроме направления поставок», – подвел итог Марцинкевич.

Пока Польша готовится к перераспределению поставок с помощью нового трубопровода, Россия заканчивает прокладку «Северного потока — 2», по которому будет течь недостающее европейцам количество газа. Как сообщалось ранее, финский концерн Fortum объяснил пользу «Северного потока — 2» для Европы.