Лукашенко с автоматом в руках прилетел в свою резиденцию в Минске

Минск, 23 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске, рядом с которой проходят акции протеста. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал.

На записи, которая была опубликована в Telegram-канале «Пул Первого», можно увидеть президента Белоруссии, выходящего из вертолета с автоматом в руках. Также появились следующие кадры, на которых он в бронежилете и с автоматом в руках идет по территории своей резиденции.

После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. Президент страны Александр Лукашенко считает, что сложившаяся ситуация в стране играет на руку Западу. Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК республики, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов.

В воскресенье на площади Независимости в Минске началась акция протеста. На ней собралось порядка 20 тысяч человек. Сообщалось, что протестующие провоцировали силовиков.