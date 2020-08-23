Сильно похудевшая Валерия шокировала фанатов своим изможденным видом

Москва, 23 августа. Российская певица Валерия шокировала поклонников своей худобой и изможденным видом. Свежие фотографии совместной прогулки певицы со своим супругом и приемной дочерью были опубликованы в Instagram.

Стоит отметить, что Валерия является давней поклонницей активного образа жизни и правильного питания. Она много лет занималась йогой, а во время самоизоляции усиленно занималась спортом с фитнес-тренером в онлайн-режиме.

Однако пользователи Сети полагают, что артистка переусердствовала с диетами и занятиями спортом. Накануне она вышла на прогулку со своим мужем, известным продюсером Иосифом Пригожиным, а также его дочерью от предыдущего брака.

Звездная семья устроила себе фотосессию на фоне яблони. На совместном фото Валерии и падчерицы в глаза сразу же бросается разница в габаритах. Можно предположить, что Валерия потеряла слишком много килограммов.

Поклонники отметили, что певица в таком виде выглядит изможденной. Они посоветовали ей перестать заниматься экспериментами со своим телом.

«Зачем так худеть?!» — написал один из фанатов «Это же совсем дистрофия уже!» — высказалась поклонница.

Ранее Валерия прокомментировала публичные конфликты супруга с коллегами. Певица, комментируя конфликтные ситуации с участием супруга, призналась, что ее точка зрения «очень часто расходится с точкой зрения Иосифа». Артистка считает, что у них разная форма выражения своих взглядов.