Москва, 23 августа. Китайское издание Sohu опубликовало материал, посвященный распаду СССР, Украине и технологическому росту Поднебесной. По мнению авторов статьи, ликвидация Советского Союза пошла на пользу Пекину.

После прихода к власти большевики «нарезали» на территории России множество республик и проводили на их территориях политику национализации. Советское руководство сконцентрировало на территории УССР значительную часть промышленного и военного производства, а в 90-х территории прежних Черниговской и Полтавской губерний «ушли в свободное плаванье», назвавшись Украиной.

Как заметили китайские аналитики, все это сыграло лишь на руку Поднебесной. Дело в том, что Россия ограничила экспорт технологий, которые имеют особую важность. При этом Украина куда проще относится к вопросам секретности и распространения оружия.

«Украина практически все продает. Мы извлекли много выгоды из этой ситуации и сотрудничества с Киевом», – заметили китайские журналисты.

Как сообщает портал «ПолитРоссия», Киев избавляется от ненужного оружия, а также продает узлы и запчасти от различной техники. Крейсер «Варяг», крылатые ракеты, двигатели и даже сами инженеры — все это отправляется на восток из «европейской» Украиной. Как заметил автор, если бы не подобный подход Киева к торговле, КНР бы сейчас отставала в техническом развитии минимум на десять лет.

Украина пошла по самому простому пути и начала распродажу уникальных технологий СССР, а Россия в это время продолжает развивать ВПК и создавать современное оружие. Ранее сообщалось, что в США признали отставание от России в модернизации ядерного вооружения.