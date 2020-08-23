Путин наградил Кононенко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Москва, 23 августа. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении космонавта-испытателя Олега Кононенко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, отмечен вклад Олега Кононенко в развитие отечественной космонавтики. Он проявил мужество и высокую степень профессионализма при проведении исследовательских работ и освоении космоса.

Напомним, что в настоящее время в России идет активная подготовка космонавтов для совершения рекордных по быстроте полетов к МКС. Пока самой быстрой остается четырехвитковая схема доставки. Длительность составляет почти шесть часов. По планам, новый способ стыковки будет совершен за два витка по орбите и займет около трех часов.