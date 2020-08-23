Оливер Стоун не верит в отравление Навального

Вашингтон, 23 августа. Кинорежиссер Оливер Стоун прокомментировал ситуацию с якобы отравлением блогера Алексея Навального. Деятель кино подчеркнул, что надо успокоиться и провести расследование.

Стоун отметил, что гражданам США громко рассказывают все плохое про Россию и Китай. Он рекомендовал не верить новостям на 100%, лучше проявить скептицизм.

Режиссер считает безумием, чтобы внешняя политика Штатов зависела от президента Дональда Трампа, да еще и сопровождалась бы холодной войной.

Оливер Стоун подчеркнул, что не раз был в России. Нет там такого, чтобы россияне сидели в круге и все время бы рассуждали про США. Он отметил, что жителям России хватает, чем занять себя. Даже американские выборы им куда менее интересны, чем это преподносится американцам. Стоун напомнил, что США-то уж стоит помолчать про «вмешательство».

«Вспомни, во сколько выборов вмешивались мы с деньгами и всякими грязными трюками?» — подчеркнул режиссер.

Напомним, что блогер Навальный был госпитализирован 20 августа в больницу Омска после вынужденной посадки самолета. Спустя сутки его уже доставили в германскую клинику для якобы эффективного лечения. Ряд экспертов не исключают, что ситуация с так называемым отравлением была одним из этапов спецоперации по его бегству из России.