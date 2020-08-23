Первый заместитель госсекретаря США приедет в Россию

Вашингтон, 23 августа. Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн отправится в РФ с визитом в конце августа. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Американский дипломат должен посетить Россию в период с 24 августа по 27 августа. Кроме России, он отправится в Литву и на Украину. Отмечается, что в ходе встреч «с представителями руководства этих стран высокого ранга» будут обсуждаться региональные и международные вопросы.

Также Бигэн отправится в Вену, чтобы встретиться с коллегами из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для обсуждения вопросов, связанных с региональной безопасностью и правами человека.