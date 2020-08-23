Кошка спасла спящих хозяев от пожара в Биробиджане

Москва, 29 августа. Кошка спасла спящих хозяев от пожара в жилом доме в Биробиджане. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС РФ.

По имеющейся информации, сообщение о возгорании поступило в МЧС в 1.52 (по местному времени). Пламя охватило частный деревянный дом в поселке Заречье. Спасателей вызвали хозяева, услышав, как кошка скребет входную дверь. Открыв ее, хозяйка животного увидела, что веранда дома охвачена огнем. Она немедленно разбудила остальных жителей дома и выбежала на улицу, передает радио Sputnik.

К месту ЧП прибыли 13 пожарных и две единицы спецтехники. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание до того, как пламя перекинулось на соседние постройки. В результате пожара сгорели крыша и веранда дома, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что кинологи межрегиональной организации «Сотер» вместе с собаками провели тренировку по спасению людей на воде. В ходе таких занятий у собак вырабатывается понимание того, кому действительно нужна помощь, а кто просто балуется в воде.