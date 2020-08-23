Современный образ 85-летней Фрейндлих поразил поклонников

Москва, 23 августа. Известная актриса театра и кино Алиса Фрейндлих поразила поклонников внешним видом — 85-летняя звезда выглядела очень молодо и жизнерадостно.
Ведущая актриса БДТ им. Товстоногова пустила съемочную команду Первого канала на свою дачу под Петербургом — в Комарово. Звезда встречала гостей в джинсовой рубашке, под которой виднелась свободная темная кофта, и джинсах. Разбавила свой модный «лук» она шифоновым шарфом, завязанным изысканным узлом, и белыми кедами — народная артистка выглядела очень модно и современно.
Дизайнеры шоу «На дачу» разработали для знаменитости сад и детскую площадку. Актриса пришла в восторг от обновленного вида своего дачного участка.
«Здесь было мокро, грязно и противно, а теперь все такое белое! Замуж что ль пойти?» — смеется 85-летняя звезда.
Фрейндлих была поражена детской площадкой. Она, увидев игрушки для правнуков, не могла сдержать эмоций — звезда восторженно рассматривала куколок. Она также опробовала качель, которую сделали для ее правнуков.
«Какая радость! Какое детство! Варя, держи меня, мама у тебя одна, другой не будет», — сказала Алиса Бруновна, со смехом обращаясь к своей дочери.