Forbes: Российские субмарины-шпионы способны парализовать экономику США

Москва, 23 августа. Эксперты издания Forbes предупредили, что подводные лодки России могут повлиять на коммуникации США и стран Запада.

Авторы материала, опубликованного в американском издании, утверждают, что подводные телекоммуникационные кабели, которые связывают США и Европу, уязвимы для российских разведывательных подводных лодок.

В материале подчеркивается, что блокировка этих кабелей приведет к остановке всей международной цифровой экономики. В данном случае речь идет о 99% трансокеанского трафика данных. Отмечается, что телекоммуникационные кабели используются и для проведения банковских операций, и переговоров между странами НАТО.

В Forbes говорится о специальным оборудовании, которыми оснащены субмарины-шпионы. С помощью него, по словам авторов материала в англоязычном издании, российские военные могут заблокировать интернет-трафик.

Ранее сообщалось, что журналисты американской версии журнала Forbes были в восторге от смекалки российских подводников в Арктике. Они обратили внимание на созданный Россией новый способ запускать ракеты сквозь толстый арктический ледяной панцирь.