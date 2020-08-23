Назван список предметов, которые привлекают негативную энергию в дом

Москва, 23 августа. Значительная часть людей считает, что на судьбу и здоровье человека влияет не только его окружение или питание, но и невидимые энергетические поля. Источником негативной энергии могут стать предметы, которые у многих хранятся дома.

Люди на протяжении поколений формировали определенные поверья, обращая внимание на, казалось бы, никак не связанные между собой вещи. Придавать значение подобным суевериям или нет — дело каждого, однако не лишним будет знать о предметах, которые в теории могут навредить дому и живущим в нем людям.

Согласно многочисленным приметам, источником бед и нищеты в доме могут быть пустые бутылки. Часто они захламляют помещение, не принося при этом никакой пользы. Избавление от них должно повлиять на уровень достатка семьи.

Фотографии могут стать причиной развития болезни, если они отличаются заметным браком. На пленочных снимках иногда можно заметить пятна или размытое изображение. Такие фото не стоит вставлять в рамки и вешать на стену, передает Пятый канал.

Увлекающиеся эзотерикой люди обращают внимание и на остановившиеся часы. От сломанного хронометра также лучше избавиться, если вы не хотите столкнуться с застоем в жизни.

Битая посуда обычно считается дурным знаком. Надколотая или треснутая чашка, согласно поверьям, приводит к разладу в семье. Что же касается поврежденного зеркала или стекла, то они и вовсе являются символами разрушения, способными притянуть несчастья.

Однако куда тщательнее, чем за соблюдением примет, стоит следить за собственным здоровьем. Ранее врач назвала два необычных симптома ранней стадии рака.