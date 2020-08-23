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Кудрявцева показала фото в купальнике со складками на боках

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Кудрявцева показала фото в купальнике со складками на боках

Москва, 23 августа. Телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала поклонникам в Instagram фотографию с отдыха в Турции. Знаменитость в свои 49 лет показала, как выглядит в купальнике и без ретуши. Несмотря на небольшие складки по бокам, фанаты были в восторге от ее фигуры.

По мнению некоторых девушек, теледива отлично выглядит для своих лет. Даже время бессильно против нее.

«Молодец, так выглядеть в свои года. Браво!» — оценила кадр поклонница.

«Вы одна из немногих, над кем время не властно», — сделала комплимент подписчица.

«Рождение доченьки пошло на пользу! Красотка, главное, чтобы не сглазили! Желаю здоровья!» — пожелала фолловер.

Кудрявцева показала фото в купальнике со складками на боках

Несколько поклонниц обратили внимание на стройность фигуры звезды.

«Лера, вы такая красотка и стройняшка. Столько работаете над собой. Восхищаюсь», — оценила поклонница.

«Лерочка, вы прекрасны, что у вас за диета, откройте секрет, пожалуйста», — попросила другая.

Ранее Кудрявцева рассказала, что ее на курорте избила массажистка из Таиланда. Знаменитость не стала уточнять, действительно ли ей досталось или просто массаж был слишком жестким, пишет «Подмосковье сегодня».

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